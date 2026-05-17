Vigilanza ai seggi, no della Polizia locale 

Senza la pistola d’ordinanza gli agenti della Polizia Locale non possono partecipare alla vigilanza dei seggi. Ma c’è il rischio che non possano nemmeno supportare l’ufficio elettorale nell’attività di controllo e raccolta dei dati, come è sempre accaduto in tutte e elezioni, perché il Comune – contestano gli agenti – non avrebbe assegnato adeguate risorse per il loro lavoro straordinario.

La vicenda

Sembra un braccio di ferro, quello che si sta consumando negli ultimi giorni in Municipio tra il Comando della Polizia Locale, da una parte, e l’Ufficio Elettorale dall’altra, con la questione – dopo una serie di missive incrociate – che ora è approdata sulla scrivania del Prefetto, Paola Dessì. Con una nota protocollata l’11 maggio lo scorso, il Comando ha fatto sapere all’Amministrazione che ci sarebbero delle difficoltà a garantire la vigilanza dei seggi visto che gli agenti non sono armati (a Sestu non lo sono mai stati), ma anche che sarebbero a rischio le attività di supporto all’Ufficio Elettorale che si è costituito il 14 aprile in vista delle elezioni comunali che sono in programma il 7 e l’8 giugno. L’Ente ha leggermente incrementato gli stanziamenti per pagare le mansioni ulteriori che i vigili urbani dovranno svolgere prima, durante e dopo il voto, ma qualcosa è andato storto visto che il 12 maggio, dopo la convocazione a Cagliari della Commissione elettorale circondariale per la verifica sulla regolarità delle liste elettorali, gli agenti della Municipale non sono andati. «Si evidenza», ha segnalato l’Ufficio Elettorale al Prefetto di Cagliari, segnalando l’emergenza, «che allo stato attuale, al personale della Polizia Locale risultano già autorizzate 76 ore di straordinario, a fronte di un utilizzo estremamente limitato delle stesse (4), circostanza che rende difficilmente comprensibile il rifiuto opposto rispetto alle attività richieste». Da qui la nota al Prefetto da parte dell’Ufficio Elettorale con una richiesta d’intervento.

Il problema

Stando alle indiscrezioni, la vertenza ruoterebbe esclusivamente attorno al fatto che 76 ore di straordinario non sarebbero minimamente sufficienti a coprire le esigenze, visto che solo nella prima giornata di elezioni, l’impegno straordinario di 3 vigili peserebbe per almeno 54 ore. Il Comando, dal canto suo, ha chiesto almeno 154 ore di straordinario per la sola tornata elettorale (prelevare il materiale elettorale, portarlo a Sestu, scortare le schede e poi riportare a Cagliari tutti i verbali dopo lo spoglio). Nelle prossime ore l’intervento del Prefetto potrebbe risultare risolutivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA