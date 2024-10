Vigilante schiacciato dal cancello, oggi l’incarico al medico legale 

È fissata per stamattina la nomina del medico legale che dovrà effettuare l’autopsia sul corpo di Nicolò Meloni, la guardia giurata cagliaritana di 26 anni che ha perso la vita la notte tra sabato e domenica, schiacciata dal pesantissimo cancello scorrevole di un’azienda di impianti elettrici e fotovoltaici.

La sostituta procuratrice Rossella Spano convocherà per questa mattina il consulente che dovrà esaminare il corpo del vigilantes della Pegaso Security, solo al termine dell’accertamento la salma verrà riconsegnata ai familiari affinché possano essere celebrati i funerali. Nel frattempo proseguono le indagini sull’incidente da parte del Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro (Spresal) e dei Carabinieri di Sestu. Stando alla prima ricostruzione, la guardia giurata stava effettuando un’ispezione alla Tecnosolution, durante il suo turno notturno, quando il cancello scorrevole sarebbe uscito dal binario e gli sarebbe crollato addosso verso l’1.30 di sabato notte. Il ragazzo ha sparato dei colpi in aria per richiamare l’attenzione, urlando sino a quando le forze glielo hanno permesso. Un collega avrebbe cercato anche di sollevare il pesante cancello con un cric, ma senza riuscire a salvargli la vita. Si indaga per omicidio colposo. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA