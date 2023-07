Vigilante aggredito e preso a morsi: una coppia in manette 

Hanno rubato della merce dal negozio Maury’s di viale Monastir ma sono stati bloccati dalla guardia giurata. A questo punto però l’uomo ha aggredito il vigilante per consentire alla compagna di scappare e anche lei, con un morso, ha ferito l’addetto alla sicurezza. L’immediato allarme ha permesso ai poliziotti di arrestare subito Francesco Bolacchi, 28 anni di Villacidro, mentre la donna, Melodie Cascu, 36anni residente a Iglesias, è stata rintracciata nella zona di via Tiepolo. I due, accusati di tentata rapina aggravata, su disposizione del pm Marco Cocco, sono finiti ai domiciliari. Ieri mattina il giudice Giorgio Altieri ha convalidato l’arresto: la coppia, difesa dall'avvocato Riccardo Floris, è tornata in libertà con l’obbligo di firma.

Il vigilante dopo quanto successo è finito in pronto soccorso e medicato: ha riportato sette giorni di cure per la tentata aggressione da parte di Bolacchi e le ferite al braccio causate dal morso della donna.

Quando gli agenti della Squadra volante sono arrivati al Maury’s, avvertiti di quanto accaduto da uno dei dipendenti dell’attività commerciale, il 36enne era lì tenuto sotto controllo dalla guardai giurata. La merce, per un valore di 100 euro, era già stata recuperata. Nessuna traccia della complice, scappata a piedi. I poliziotti, sulla base delle descrizioni della 36enne, si sono messi alla ricerca della donna notata in via Tiepolo e bloccata. Le testimonianze raccolte e le immagini dell’impianto di videosorveglianza hanno confermato la ricostruzione ed è scattato così l’arresto per tentata rapina aggravata. (m. v.)

