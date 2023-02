Vigarano battuto, Selargius si rialza 

San salvatore s. 85

pall. vigarano 67

Techfind Selargius : Aispurua 18, Pandori 2, Granzotto 6, Ceccarelli 12, Makurat 28, L. Vargiu ne, Mura 10, Pinna 5, C. Vargiu 4, Valenti, Corongiu, Poddighe. Allenatore Righi

Vigarano : De Rosa 6, Perini 12, Bocola 4, Olajide 12, Cecili 8, Sammartino 5, Edokpaigbe 11, Piedel 9, Armillotta, Pepe ne. Allenatore Borghi

Parziali : 26-10; 42-37; 64-49



Una vittoria per scacciare i fantasmi e rilanciarsi in zona playoff. Dopo tre sconfitte consecutive in A2 Femminile, la Techfind Selargius risorge superando con largo margine Vigarano al PalaVienna (85-67). Il decimo successo stagionale porta la firma di Agata Makurat: responsabilizzata dall’assenza della pari ruolo Srot (impegnata con la nazionale slovena), la polacca ha dominato sui due lati del campo chiudendo con una doppia-doppia da 28 punti e 10 rimbalzi.

Sui legni del PalaVienna, le giallonere sono partite a razzo (break iniziale di 21-4), ma nel secondo quarto hanno la press delle emiliane, capaci di ritrovare fiducia e riavvicinarsi fino al -2. Nel secondo tempo, però, le selargine hanno ripreso in mano l’inerzia del match grazie a una difesa puntuale (14 recuperi), scavando il solco già al ’30 per poi chiudere i conti. ( ro.r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA