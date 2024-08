Vietato sprecare l’acqua, rischio multe per gli allevatori 

Guai in vista per gli allevatori che sprecano l’acqua, più che mai preziosa vista l’emergenza siccità. A Villagrande si rischiano multe fino a 500 euro per chi viene sorpreso a utilizzare la risorsa per finalità diverse rispetto all’abbeveraggio degli animali.

Non sono consentite né l’irrigazione né l’annaffiatura di orti, giardini e prati, il lavaggio di cortili e piazzali, di veicoli a motore, e infine il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino.

«La stagioni appena trascorse - spiega Alessio Seoni, sindaco di Villagrande - hanno registrato un’assenza di precipitazioni tale da causare una situazione di grave siccità che sta arrecando considerevoli disagi e perdite economiche alle aziende agricole e zootecniche insediate nel territorio comunale». L’emergenza, soprattutto nelle campagne, è ai massimi storici. «Sono numerose le segnalazioni per richiesta di approvvigionamento di acqua rappresentate dagli allevatori e dagli agricoltori. Più aziende nel territorio - chiarisce il primo cittadino - non dispongono di sufficienti risorse idriche a garantire l’abbeveraggio degli animali».

L’ordinanza del sindaco è destinata proprio agli allevatori interessati alla distribuzione dell’acqua per l’abbeveraggio da parte della Protezione civile tramite l’Agenzia Forestas. L’emergenza di Villagrande è comune ad altri centri del territorio, tra cui Arzana, dove è corsa contro il tempo per assicurare l’acqua a 6 mila capi di bestiame che pascolano sulle terre assetate del Gennargentu.

RIPRODUZIONE RISERVATA