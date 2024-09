Continuità territoriale, impossibile acquistare un biglietto dal 27 ottobre in poi: a un mese dall’aggiudicazione provvisoria Aeroitalia non è ancora stata autorizzata ad aprire il sistema di prenotazioni. Un problema per chi deve pianificare viaggi di lavoro o trasferte per motivi di salute. Nel frattempo Ita Airways sopprime il volo pomeridiano sulla linea Cagliari-Roma: dalle 11 alle 19 nessun aereo.

a pagina 7