«Vietato pregare col diacono: rischio  di scomunica» 

«Sua eccellenza il vescovo di Ales-Terralba, Roberto Carboni, e i parroci di Arbus sono informati che il signor Meloni Luciano Maria, arbitrariamente, propone la preghiera nelle case di anziani e malati. Si ricorda che chi compie i delitti di eresia, apostasia o scisma incorre nella pena canonica della scomunica latae sententiae». La nota divulgata dai parroci di Arbus, Daniele Porcu e Luca Carrogu, ha gettato nello scompiglio i fedeli del paese e, sommerso dagli attacchi, Meloni risponde: «Sono cattolico. Lasciatemi in pace».

La lettera

Il messaggio della Chiesa, circolato su WhatsApp, ha raggiungo in breve tempo tutta la comunità. «Il vescovo e noi parroci – si legge nel testo – siamo informati che Meloni Luciano Maria, ierodiacono (monaco e diacono) della Chiesa ortodossa italiana autocefala, non in comunione con la Chiesa cattolica, né con le Chiese ortodosse, arbitrariamente, propone la preghiera nelle case soprattutto di anziani e malati. È nostro compito e dovere invitare tutti i fedeli cristiani cattolici alla prudenza e al desistere ad accogliere nelle nostre abitazioni persone estranee che non sono inviate e riconosciute dall’autorità ecclesiastica e che non godono della comunione con la Chiesa cattolica». Di seguito la pena prevista per i peccatori: «Nessun cattolico, sotto la nostra cura pastorale, è autorizzato a partecipare a iniziative proposte da tale movimento. Si ricorda che chi compie i delitti di eresia, apostasia o scisma incorre nella pena canonica della scomunica latae sententiae». I sacerdoti aggiungono poco al messaggio: «È nostro dovere informare i fedeli su iniziative religiose che non sono autorizzate dalla Chiesa», tagliano corto al telefono.

La reazione

Luciano Maria Meloni è un emigrato di ritorno: dopo una vita passata a Roma dove ha fondato l’associazione “Fraternità sentinelle della speranza”, riconosciuta dalla chiesa Ortodossa italiana, dal 2019 vive ad Arbus. Sul caso che lo ha travolto offre una duplice spiegazione. Prima nega tutto al telefono: «Le vie del Signore sono infinite ed io ho scelto quella di aiutare le persone, guidarle sulla via che conduce a Dio. Non ho alcun rapporto con la Chiesa ortodossa, non sono stato ordinato ierodiacono. Sono sempre stato cattolico praticante. Nonostante questo ciclone che mi ha travolto, continuo ad andare in chiesa e pregare. La ferita grande è che non posso avvicinarmi al sacramento della comunione: i parroci me l’hanno negato».

La preghiera

Un paio d’ore dopo, tuttavia, Meloni mette a disposizione la lettera inviata il 22 ottobre a «Sua beatitudine arcivescovo Filippo I Ortensi» che ha come oggetto la «Conversione alla chiesa cattolica». Scrive Meloni: «Nonostante la vostra nomina della mia persona come diacono ortodosso, fattivamente e intimamente ho continuato a condurre una vita consacrata di fede cattolica e a tutt'oggi con umiltà e sacrificio continuo a professarla senza se e senza ma. Non nego che sto attraversando un periodo molto difficile, duro, insopportabile, ma vedendo e sapendo quanto patimento Gesù ha sofferto sulla croce, non posso fare altro che offrire le mie sofferenze a beneficio della Chiesa intesa universale con il vero amore che Lui ci ha donato». E ancora: «Sono praticamente sotto inquisizione da parte della Chiesa cattolica». Da qui la preghiera: «A motivo di questo e da quanto esposto sopra vi chiedo con umiltà evangelica di darmi la scomunica in toto dalla Chiesa ortodossa italiana. Le mie preghiere elevate al nostro Signore Gesù Cristo, attendono una risposta concreta da parte della Sua Santità e Beatitudine del ruolo che lei ricopre. Continuerò pertanto nella preghiera personale per una sincera comunione ecumenica. Attendo il decreto di scomunica».

