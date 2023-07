«Vietato mangiare in spiaggia» 

Pranzo al mare? Se si scelgono le spiagge di Sant’Antioco meglio arrivare a stomaco pieno per non incorrere nel rischio sanzioni.

L’ordinanza

Sta facendo discutere nelle spiagge e nelle località balneari di Sant’Antioco la nuova ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Ignazio Locci che, tra i vari divieti, al punto 9 stabilisce che in spiaggia è vietato “fare picnic o consumare pasti di qualsiasi natura”. Una dicitura inequivocabile anche per il neo assunto vigile urbano che di fronte al diktat si vedrebbe costretto a elevare una sanzione che va da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 anche a chi viene “colto sul fatto” mentre addenta un panino imbottito o gusta un gelato. La notizia arriva in questi giorni sotto gli ombrelloni delle due spiagge che si sono aggiudicate anche quest’anno la bandiera blu. E i dubbi, in attesa di interpretazioni ufficiali, possibilmente scritte per evitare fraintendimenti pr un’ordinanza che appare ai più un po’ troppo restrittiva. «Se può servire all’applicazione della regola - dice il sindaco Ignazio Locci - allora sì, sono assolutamente contrario al fatto che in spiaggia si mangi qualsiasi cosa. Va detto però che non ci siamo allontanati da quanto previsto dall’ordinanza regionale e che il problema è esattamente il contrario. Continuiamo a vedere pranzi in riva al mare con banchettate in “stile Fantozzi” con angurie enormi, lasagna e fettine impanate. Concordo sul fatto che il divieto può apparire esagerato, ma nell’appellarci al buonsenso di chi deve vigilare, spesso si sono chiusi gli occhi su troppi fronti». Ma il sindaco, lo ammette: si girerebbe dall’altra parte se a mangiare lo snack o il gelato fosse il bambino della vicina di ombrellone, ma chi può escludere che il pubblico ufficiale intransigente e ligio possa essere animato da questo buonsenso, peraltro non scritto da nessuna parte?

Le reazioni

«Avrebbero potuto specificare nel dettaglio - dice Enrico Aliucci, titolare del chiosco bar l’Oasi - ciò che si può e ciò che non si può mangiare, perché per come è scritta, dice chiaramente che in spiaggia non potresti mangiar nulla». Gli fa eco la moglie Mariella che però ci tiene a precisare che «quella regola è sempre esistita, ma la gente ha sempre mangiato in spiaggia un panino o comunque qualcosa. Limportante è non sporcare e non arrecare disturbo agli altri, certo, banchettare non va bene, ma un panino che male fa?». Le ordinanze non sono di chi le scrive quindi, ma di chi le legge e a passeggiare lungo la spiaggia di Maladroxia, sembra che queste regole non le abbia mai lette nessuno. «Io mi sono portata l’insalata di riso da casa - dice Rosanna, di Cagliari ma in vacanza in zona - mai nessuno mi aveva detto che in spiaggia non si può mangiare». Sullo sfondo lo stabilimento Penelope dove al chiosco, le operatrici precisano non solo di non conoscere l’ordinanza: «Nessuno ce l’ha notificato. Certo che è un presupposto in contraddizione col fare turismo - dice Erika Pintus - e non posso ovviamente negare che in spiaggia, un pasto, piccolo o grande che sia, lo fanno tutti». In lontananza c’è chi beve una birra, d’altronde bere non è vietato. «Si, ma ho mangiato anche un panino - dice Sandro Alessi di Torino - e che è vietato l’ho scoperto adesso». Al momento non si registrano verbalizzazioni, che sia veramente il buon senso a prevalere sui contenuti dell’ordinanza? «Ricordo qualcosa di simile anche in passato - dice Claudio Rossi che gestisce il Penelope Beach a Coa Quaddus - ma nessuno è mai venuto a controllare, nemmeno quando al posto di panini e snack, nelle tavolate facevano la loro comparsa gnocchetti e porchetto arrosto».

