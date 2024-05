«Vietato insultare il presidente defunto» 

Teheran. Un groviglio di mani abbraccia e trasporta all’interno della moschea la bara avvolta dalla bandiera della Repubblica islamica e ricoperta di fiori mentre l’imam intona una preghiera cantata. In decine di migliaia hanno partecipato ai funerali di Ebrahim Raisi a Tabriz, nel nord ovest dell’Iran, città vicina al confine con l’Azerbaigian, dove domenica pomeriggio si è schiantato l’elicottero su cui viaggiava il presidente iraniano, mentre la Guida Suprema, Ali Khamenei, ha assicurato che il tragico evento non avrebbe scalfito l’equilibrio negli affari pubblici del Paese, promettendo continuità. Che per il regime vuol dire anche una stretta sui social e la minaccia di arresto per quanti stanno «insultando» il defunto presidente.

La cerimonia funebre si è tenuta anche per le altre vittime dell’incidente aereo: il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, le guardie del corpo del presidente, il generale Mehdi Mousavi, un membro della base Ansar al-Mahdi delle Guardie rivoluzionarie, il pilota, il copilota e il tecnico di volo. Gli abitanti di Tabriz hanno partecipato in massa al funerale, per celebrare il “martirio” del presidente ultraconservatore, mentre le salme sono state poi trasportate a Qom, città sacra nell’Iran sciita. Anche qui migliaia di persone, tra cui religiosi e studenti, hanno reso omaggio al presidente. Le cerimonie sono poi proseguite a Teheran.

