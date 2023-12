Vietato il lancio di palloncini, concerto di Capodanno plasticfree 

Sarà un concerto di fine anno ecosostenibile. Lo spettacolo di Tortolì, con Alfa e Giuliano Marongiu tra gli ospiti, ha ricevuto il certificato di Ecoevent plasticfree. il primo evento pubblico in Sardegna che sostiene l’ecosistema con il bollino di qualità, un riconoscimento dedicato a tutti gli appuntamenti che si impegnano a essere sostenibili dal punto di vista ambientale, con riferimento alla gestione dei rifiuti e alla riduzione dell’utilizzo della plastica. «Non sarà utilizzata la plastica, bicchieri e cannucce saranno in carta, mentre l’acqua verrà commercializzata in lattine. In più - spiegano Riccardo Falchi e Michele Fanni, consiglieri di maggioranza con delega ad Ambiente e Commercio - non sarà consentito disperdere palloncini nell’aria, principale causa di morte per le tartarughe marine». È una svolta rispetto alle consuetudini del passato, un’anteprima della rivoluzione ecosostenibile che Tortolì prepara in vista della prossima estate, quando nelle spiagge scatterà il divieto di fumo.