Vietato giocare a pallone nelle piazze di Ussana. Lo ha stabilito con un’ordinanza il sindaco Emidio Contini. A meno che i bambini non vengano accompagnati dai genitori per controllare il loro comportamento nelle zone più frequentate del paese: le piazze Aldo Moro, IV Novembre, Lussu, Mercato, Pertini e Municipio.

La ratio di questa delibera? Non è soltanto quella di garantire la sicurezza dei residenti e delle vetture e dei vetri della case, ma anche di mettere fine al problema degli schiamazzi e urla di cui tanti cittadini si lamentano.

Il Comune

«L'ordinanza è stata fatta perché, dopo decine di segnalazioni arrivati agli uffici municipali, agli amministratori comunali e attraverso altri canali, tanti ussanesi sono stufi e arcistufi di subire angherie notturne da parte di qualche ragazzetto indisciplinato che non ha rispetto del riposo altrui e del quieto vivere», afferma, a mezzo social, la vicesindaca Marcella Mocci.

La minoranza

La necessità di risolvere il problema del chiasso notturno è condiviso anche dall’opposizione: «Ci sono innumerevoli episodi in cui i cittadini vengono quasi alle mani per il disturbo arrecato in ore notturne, ma l’Amministrazione deve tutelare questi diritti con un controllo più efficiente anche a mezzo della videosorveglianza che finora è costata centinaia di migliaia di euro e non ha dato nessun risultato utile» afferma il capogruppo Paolo Loddo.

Nel paese

Di fronte alla nuova ordinanza, l’opinione pubblica a Ussana si spacca. Da una parte c’è chi ritiene sacrosanta l’ordinanza e crede che per giocare a pallone sia necessario recarsi nei campi sportivi: in questo modo i giovani che lanciano i palloni contro le finestre e che abbandonano i rifiuti fuori dai cestini nelle ore serali potrebbero desistere.

Dall’altra però c’è chi definisce l’ordinanza eccessivamente restrittiva e sostiene che non ci siano attività o luoghi alternativi per i giovani.

«Finora non sono stati forniti spazi idonei in maniera regolamentata, se non con autorizzazioni verbali e del tutto arbitrarie. I ragazzi sono obbligati a utilizzare gli impianti sportivi, più o meno in buone condizioni, in maniera furtiva e scavalcando le recinzioni», prosegue Loddo.

Vigilanza più efficace, regolamentazione di accesso e uso degli spazi comuni sono le proposte della minoranza. L’ordinanza però non vieta l’accesso alle piazze, come sottolineato dalla vicesindaca: «I bambini continueranno a divertirsi nei luoghi pubblici con tricicli, palloni, bici, monopattini e qualunque cosa vogliano giocare. Cerchiamo di essere più accorti nel ritiro dei rifiuti una volta consumati cibi e bevande, e soprattutto evitiamo di far scoppiare i cestini con i petardi», chiude Mocci.

