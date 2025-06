Vietato fare la spesa sulla via del mare 

Spiagge mozzafiato, mare cristallino e natura incontaminata. I 12 chilometri che separano il centro abitato di Pula dalle spiagge di Santa Margherita sono tra i più suggestivi della costa sud-occidentale della Sardegna. Eppure, dietro la cartolina perfetta si nasconde un problema che sta scatenando le proteste di residenti e turisti: la totale assenza di supermercati, minimarket e punti vendita di alimentari. L’unico negozio presente fino a poco tempo fa era nella comunione La Pineta e serviva almeno in parte le esigenze di residenti e villeggianti: è ancora chiuso per mancanza di personale. Si susseguono hotel, resort, case vacanza e campeggi, ma chi si sposta in auto o in bici per una giornata al mare è costretto a tornare in paese anche solo per comprare dell’acqua o uno spuntino.

I turisti

«Frequento spesso questa zona anche per lavoro. Un supermercato nei paraggi sarebbe davvero utile – racconta Gigi Bianco, 43 anni, turista leccese –. I servizi vicino alle spiagge sono fondamentali». Dello stesso avviso anche Giulia De Angelis, 21 anni, da Cagliari: «Se riaprissero il supermercato della Pineta sarebbe comodissimo. Per chi arriva da Cagliari, il punto più vicino è a Capoterra, ma se sei già a Santa Margherita diventa complicato rimediare qualcosa all’ultimo momento».

I residenti

Più moderati, ma consapevoli del disagio, alcuni residenti come Claudio Mudu e Sole Coarezza, 23 anni, di Pula: «Vivendo in paese non abbiamo mai avuto grosse difficoltà, ma per chi alloggia nei resort o nelle villette più isolate, è un disagio concreto. Un punto vendita sarebbe sicuramente utile, anche per migliorare l’offerta turistica».

L’amministrazione

Sul tema interviene anche il sindaco di Pula Walter Cabasino: «I locali, specialmente nei pressi dell’hotel Abamar, per aprire un supermercato ci sono – dice il primo cittadino – Come amministrazione non possiamo fare molto, considerato che si tratta di iniziative private. Capisco benissimo che manchino servizi importanti nel territorio. Mi auguro che il supermercato della Pineta venga riaperto il prima possibile».

La minoranza

In merito alla questione si è espressa anche la capogruppo di “Siamo Pula” Ilaria Collu: «In un’area così vasta che va da Pula a Domus de Maria, l’amministrazione comunale deve creare i presupposti per far sì che vi siano i servizi fondamentali come un negozio di alimentari o un supermercato, sia per i turisti sia per i residenti. Che vengano prese in considerazione anche la creazione di aree commerciali in riferimento a quella porzione di territorio. Considerato il flusso turistico nel periodo estivo, è impensabile che l’area non sia servita dai servizi fondamentali».

