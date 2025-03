Vietato entrare nel porto, scatta la protesta dei pescatori amatoriali 

I pescatori amatoriali preannunciano una giornata di protesta con tanto di sit-in davanti agli uffici della Capitaneria di porto per contestare il divieto di ingresso nella struttura portuale. La manifestazione, guidata da un gruppo di pensionati con la passione per la pesca a lenza e a bolentino, è stata fissata per il 21 marzo prossimo.

«La pesca amatoriale è una passione che a Sant’Antioco non si può esercitare – dice Luigi di Giovine - perlomeno all’interno dell’area portuale. Siamo una cinquantina di persone che fino a qualche anno fa ha sempre potuto pescare tranquillamente con tanto di permesso dell’autorità marittima. All’improvviso però questa autorizzazione ci è stata revocata con la scusa della garanzia della sicurezza. Se così fosse, più nessuno dovrebbe entrare in porto». L’attività di pesca del gruppo di pensionati è andata avanti per 20 anni prima dello stop imposto dal Covid. La vertenza era stata sottoposta all’attenzione del sindaco ma senza risultati. «Ci è stato detto di andare a pescare in scogliera - conclude Di Giovine - ma per noi pensionati è chiaro che i rischi sarebbero maggiori. Siamo disposti a pagare per avere uno spazio in concessione, l’importante è che ci diano la possibilità di esercitare questa attività».

