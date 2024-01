Vietato abbattersi: «I punti arrivano, nessun dramma» 

È un Cagliari che impensierisce ma non preoccupa i tifosi più famosi legati ai colori rossoblù. Se è vero che la squadra di Ranieri ha solo 15 punti in classifica è anche certo che dimostra di essere viva e di combattere fino alla fine.

L’attore

È quello che sostiene l’attore cagliaritano Jacopo Cullin: «Ci vuole equilibrio nei giudizi perché il campionato è lungo e non ci si deve esaltare troppo quando le cose vanno bene ma nemmeno disperare quando non procedono come vorremmo». In questo momento è vietato rassegnarsi: «Tutti speravamo in qualcosa in più, ma il gruppo è compatto e i giocatori danno sempre il massimo, i risultati arriveranno», commenta uno degli attori del momento in Italia. Arrivano i suggerimenti per il mercato di gennaio: «Uno come Belotti farebbe molto bene qui. Per il resto piena fiducia a questi ragazzi».

L’ex rossoblù

Anche il mitico eroe dello scudetto Beppe Tomasini crede nella salvezza: «Il Lecce ha giocato bene e pensando a come il Cagliari lo ha affrontato in trasferta, sono convinto che ci salveremo. Non è facile – ammette - ma con Ranieri sarà possibile. Al Cagliari non manca nulla, ha i giocatori e la voglia, è vero che ha pochi punti in classifica ma ci sono molte squadre peggiori». Altri suggerimenti sul mercato: «Un rinforzo per ogni reparto, difesa, centrocampo e in attacco dove mancano i gol». Uno sguardo alla prossima sfida: «Bologna? Squadra bella e forte ma non mi preoccupa, saremo in casa, il pubblico farà la differenza, il Cagliari rende di più e poi bisogna sfruttare questo momento di calo degli emiliani».

I Fan Club

E le certezze arrivano anche dal presidente dei Cagliari Fan Club Alessio Cordella: «Visto quello che i ragazzi hanno fatto a Lecce, i risultati delle dirette concorrenti e dato che abbiamo anche chiuso il girone d’andata fuori dalla zona retrocessione, sono molto fiducioso», sottolinea, , «non sono tra i tifosi delusi, anzi, sapevamo tutti delle difficoltà, del ritardo anche nel programmare la stagione, dato che siamo saliti in A per ultimi». Gli acquisti: «Migliorerei la qualità della rosa, prendendo un difensore di categoria e un attaccante».

Il conduttore

Per il giornalista e conduttore cagliaritano di La7 Luca Telese, di provata fede rossoblù, «sarà un percorso doloroso e faticoso, ma - assicura - il Cagliari si salverà». Spazio poi a un’accurata analisi: «Manca una linearità, non vedo ancora un’alchimia esatta, una vera formazione titolare, come se ogni volta Ranieri dovesse ricomporre il puzzle - spiega – mi sembra di notare un freno a mano tirato che l’anno scorso non c’era». Cosa manca allora? «Un po’ di coraggio e la tranquillità per potersela giocare con più sfrontatezza e, magari, sempre con due punte».

