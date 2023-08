Vietati marciapiedi e strade extraurbane 

L’obbligo di assicurazione Rc su tutti i monopattini, appena introdotto dal Governo, il Comune lo aveva previsto già prima. Aspettando invece che la bozza del nuovo codice della strada diventi leggi, per il momento il casco è obbligato solo per i minorenni. In futuro, quindi, forse già a fine anno, l’obbligo varrà per tutti. Ma le regole che disciplinano l’utilizzo dei monopattini in città sono varie. Una di quelle più importanti, imposta dal Comune per evitare come in passato che i mezzi vengano abbandonati ovunque dopo l’utilizzo, riguarda i parcheggi: vietatissimo sostare nei parcheggi per auto, motocicli e nelle postazioni destinate alle biciclette (anche se in questo momento sono vuote a casa della sospensione del bike sharing). La sosta deve avvenire esclusivamente negli spazi appositamente predisposti dagli operatori e autorizzati dall’amministrazione. I monopattini potranno circolare solo nelle strade urbane con limite velocità di 20 km/h, ciò significa, per esempio, che non si potrà andare a Monserrato o Quartu. Il limite di velocità dei dispositivi scende a 6 km/h quando si viaggia nelle aree pedonali. Infine, la circolazione nelle strade o nei tratti di strada dove sono presenti piste ciclabili dovrà avvenire esclusivamente sulle piste. Divieto assoluto di circolazione in contromano, ovunque. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA