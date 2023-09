Vietate le bancarelle dei bimbi 

Sarebbe dovuto essere un pomeriggio di svago e divertimento in una sera di fine estate. Invece al parco Parodi a Sant’Andrea, succede quello che non ti aspetti. Un gruppo di bambini e bambine tra i sei e i dieci anni, rigorosamente accompagnati dai genitori, aveva deciso di allestire delle piccole bancarelle per scambiarsi e vendere, a pochi centesimi simbolici, alcuni giochi portati da casa. I classici mercatini che si fanno da generazioni.

Bimbi cacciati

C’erano bamboline, tazzine, fumetti e cose simili. Erano contenti ed emozionati di giocare ai piccoli negozianti per qualche ora, anziché utilizzare i giochi del parco spesso occupati da ragazzini molto più grandi che per giunta li hanno anche già danneggiati. A rovinare la festa è arrivato però il custode del giardino che ha chiesto di smontare subito le bancarelle perché, per poter fare un’attività di quel tipo, «occorrono – parole sue – tutte le autorizzazioni del Comune». E dire che nella bancarella c’era persino un grande cartello che non di vendita parlava, ma di offerta libera.

Il racconto

«Siamo rimaste basite», racconta una delle mamme Simona Cossu, «i bambini si erano organizzati per fare questo gioco di scambio come peraltro era già capitato altre volte e mai ci saremmo aspettate che per un’ attività ludica ci dicessero che occorrevano le autorizzazioni. Le bambine erano tutte contente nel loro tavolino e tra l’altro eravamo in una parte molto ritirata del giardino». Quando è arrivato il custode, «all’inizio pensavamo di disturbare perché c’era qualche gioco nelle panchine, invece ci ha detto che proprio non era possibile stare lì allestendo le bancarelle. “Serve la richiesta agli uffici comunali”, ha detto. Non volevo crederci». Tra l’altro aggiunge la mamma, «spesso i nostri parchi cittadini vengono frequentati da ragazzini ormai grandi che utilizzano i giochi in modo improprio e che hanno comportamenti scorretti senza che nessuno intervenga e li riprenda. Ma davvero un'attività ludica di questo tipo può essere assimilata ad un'attività commerciale? Davvero occorre un’autorizzazione per un gioco tra bambini?».

Le polemiche

Le polemiche sono esplose anche sul web dove è stata raccontata tutta la storia, passo per passo. «Quello non è commercio ma una sorta di gioco, vecchissimo, che facevamo noi tutti quando eravamo bambini» ha commentato la presidente del Comitato spontaneo di Quartello Marina Lattanzi. E poi ancora altri genitori: «Siamo circondati da abusivi e vanno a guardare queste cose?», «Sarebbe bene invece che l'amministrazione comunale si dotasse di un regolamento per hobbisti e creativi, come molti altri paesi della Sardegna».

Sta di fatto che i bambini alla fine hanno dovuto sbaraccare e rinunciare al loro gioco. Mentre dal Comune hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione sulla vicenda.

