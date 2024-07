«Vietate il lavoro nel settore edile se fa troppo caldo» 

«C’è la necessità di una riflessione anche in Sardegna sull’eventuale adozione di un’ordinanza regionale che contrasti l’emergenza-caldo nei luoghi di lavoro». A chiederlo in una lettera inviata al presidente della Regione, Alessandra Todde, e agli assessori alla Sanità e al Lavoro, il consigliere nazionale e presidente territoriale dell’associazione invalidi del Lavoro di Nuoro, Michele Tatti.

Un problema finora ignorato in Sardegna e tornato di attualità con le alte temperature di questi giorni: l’emergenza climatica finisce per dilatare in questo periodo anche l’allarme sempre più attuale legato alla salute dei lavoratori e alla prevenzione degli infortuni. «Le dimensioni del problema, soprattutto in Sardegna da sempre tra le Regioni più esposte al caldo estivo e negli ultimi anni segnati fenomeni estremi legati ai cambiamenti climatici, sono dimostrate - sottolinea Tatti - da alcuni studi che in caso di lavoro oltre i 35 gradi, certificano l’aumento del 17,4% del rischio-infortuni. Il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione della sicurezza e la salute dei lavoratori, e per essere contrastato richiede una forte iniziativa politica e un’adeguata misura di prevenzione e protezione». La Sardegna dovrebbe prendere esempio dalle altre regioni come la Puglia. «Diverse Regioni - segnala l’Anmil - hanno adottato provvedimenti per vietare di lavorare nelle ore più calde dei giorni di maggior rischio. In Puglia, un’ordinanza vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12.30 alle 16 fino al 31 agosto 2024».

