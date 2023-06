Vietata l’acqua di Su Gologone, autobotti anche a Dorgali  

È da sempre famosa per l’alta qualità della sua acqua, per quella caratteristica limpidezza. A causa dell’eccessiva torbidità, però, dovuta alle abbondanti precipitazioni che si sono verificate nelle ultime settimane, la risorsa idrica fornita dalla sorgente di Su Gologone, a Oliena, è stata dichiarata temporaneamente non potabile. Così Oliena e Dorgali avranno l’acqua potabile con le autobotti messe a disposizione da Abbanoa.

La comunicazione è arrivata dal gestore del servizio idrico Abbanoa, ed è stata preceduta dalle opportune ordinanze emanate dai Comuni di Oliena e Dorgali.

«Il fenomeno, come di consueto, è destinato a rientrare nei prossimi giorni con il riassestamento della sorgente», fanno sapere da Abbanoa.

Intanto, nell’attesa che la situazione ritorni alla normalità, il gestore ha predisposto il “servizio con autobotte” per la fornitura di acqua potabile. L’acqua della rete idrica, tuttavia, potrà essere utilizzata per tutti gli altri scopi.

Abbanoa fa sapere che le autobotti saranno disponibili fino alla revoca delle ordinanze. A Oliena sosteranno in piazza Santa Maria, a partire dalle 9 e fino alle 13; a Dorgali, invece, nella circonvallazione alta del paese, dalle 9 alle 13, e nella circonvallazione bassa, dalle 13.10 alle 17. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al numero verde 800.022.040.

RIPRODUZIONE RISERVATA