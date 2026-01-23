VaiOnline
L’appello.
24 gennaio 2026 alle 00:12

«Vietare le candeline nei locali» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sicurezza, attenzione e consapevolezza e l’invito a non utilizzare le cosiddette candeline pirotecniche all’interno dei locali. La richiesta è della Fipe Confcommercio sud Sardegna dopo la riunione del comitato direttivo nazionale di Roma e che rilancia con forza il tema della sicurezza nei pubblici esercizi, richiamando imprenditori, istituzioni e organi di controllo a un’assunzione condivisa di responsabilità.

«I fatti di Crans-Montana dimostrano che non si può mai abbassare la guardia: serve mantenere altissimo il livello di attenzione, prevenzione e consapevolezza, anche in un Paese come l’Italia che dispone di un quadro normativo già stringente e articolato», afferma Emanuele Frongia, il presidente della Fipe Sud Sardegna. «Come imprenditori», prosegue, «abbiamo un dovere morale prima ancora che professionale. La sicurezza deve tradursi in comportamenti concreti, quotidiani e coerenti con le autorizzazioni, le capienze, l’organizzazione degli spazi e la gestione delle emergenze. Per questo sosteniamo la richiesta rivolta al Governo di valutare l’introduzione di un divieto esplicito sull’uso di questi dispositivi».

«La sicurezza non è un adempimento burocratico», dice ancora Frongia, «ma un valore fondante della nostra attività e un presupposto essenziale del rapporto di fiducia tra imprese, lavoratori e clienti».

Fipe Sud Sardegna sottolinea inoltre l’importanza di rafforzare la collaborazione con gli organi di controllo, affinché le verifiche abbiano anche una funzione preventiva e formativa, investendo con continuità nella formazione di titolari e lavoratori, facendo crescere una cultura diffusa della prevenzione e della gestione dei rischi.

«È necessario aprire subito un confronto interistituzionale», conclude, «che coinvolga il Governo, la Regione, gli enti locali, le associazioni di categoria e gli operatori del settore. Un dialogo strutturato e continuo che valorizzi il ruolo delle imprese che operano nel rispetto delle regole, contrasti con decisione abusivismo e irregolarità e promuova iniziative di sensibilizzazione, anche nelle scuole. Solo così potremo garantire uno sviluppo sano e sostenibile dei pubblici esercizi, mettendo davvero al centro la tutela delle persone e la legalità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna