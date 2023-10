Vienna, Sinner ai quarti 

Vienna. Jannik Sinner vince il derby italiano con Lorenzo Sonego e centra la qualificazione ai quarti del torneo Atp 500 di Vienna. Sul veloce cemento austriaco il numero 4 della classifica mondiale si è imposto per 6-2 6-4 ma, soprattutto, ha messo in mostra sicurezza nella gestione del match e un ottimo stato di forma. Poco ha potuto Sonego (52 Atp), capace di un buon tennis ma che ha dovuto arrendersi all'aggressività di gioco di Sinner. Il torinese, numero 52 del ranking Atp, ha provato a ribaltare la partita ma ha avuto pochi margini per riuscirci.

Barazzutti nel mirino

L'atleta della Val Pusteria, in particolare nel secondo set, ha sfruttato i propri turni di battuta lanciandosi spesso a rete e sfoggiando un discreto repertorio di volèe e smash ai quali i suoi avversari non sono abituati. Per Sinner si tratta della vittoria numero 53 in stagione, ad una soltanto dal record di 54 raggiunto da Corrado Barazzutti nel 1978. Obiettivo che potrebbe superare già ai quarti contro lo statunitense Frances Tiafoe, numero 14 della classifica mondiale, che ha battuto in rimonta (5-7, 6-1, 6-4) l'esperto francese Gael Monfils (89 Atp). Sarà la rivincita della beffarda sconfitta di un anno fa a Vienna.

Rublev alle Finals

Non ce l'ha fatta, invece, a raggiungere i quarti Matteo Arnaldi: il 22enne sanremese si è arreso per 7-5, 6-3 al russo Andrey Rublev in un match tirato in particolare nel primo set. L'italiano si è mostrato in continua crescita (salirà al n. 41, best ranking) ma il russo sta attraversando un eccezionale stato di forma: n.5 del mondo ha messo nel mirino proprio il quarto posto di Sinner (potrebbe trovarlo in semifinale). Intanto ieri ha conquistato matematicamente la partecipazione alle Atp Finals di Torino.

RIPRODUZIONE RISERVATA