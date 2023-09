Prosegue il progetto “Vieni in Planargia” con la direzione artistica di Ambra Pintore. Oggi a Tinnura in piazza del Sole alle 18.30, presentazione del libro “Muri di Sardegna” con l’autrice Elisabetta Borghi. Alle 19 concerto di Federico Marras Perantoni. A Magomadas da domani al 30 “Aria di vendemmia” con alle 18 nel Museo del vino aperitivo con gli artisti. ( s. c. )