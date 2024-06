«Vieni a casa, ho ammazzato tua madre» 

«Dimmi, papà».

Jessica Hellies è a casa del compagno, a Cagliari. Stanno guardando in tv le ultime fasi della partita Italia-Spagna e le squilla il cellulare: «Che cosa hai fatto?!». Chiude la comunicazione e guarda il compagno con le lacrime agli occhi: «Papà ha ucciso mamma». Pochi minuti e i due sono in via Podgora 5, al piano terra. Entrano nell’appartamento: Luciano Hellies, 77 anni, è in piedi, lo sguardo perso, vicino al cadavere crivellato di coltellate alla schiena di quella che un tempo era sua moglie (erano separati in casa e lei aveva un nuovo compagno), Ignazia Tumatis, di 59 anni. Tutt’intorno, tantissimo sangue. «Mi ha riso in faccia», dice Tumatis alla figlia sgomenta, «mi ha riso in faccia».

L’allarme

Sono le 23 di giovedì: Jessica, che di anni ne ha 37, chiama immediatamente il numero unico per le emergenze uno-uno-due. Le volanti della polizia arrivano in pochi minuti assieme al loro dirigente, Massimo Imbimbo, mentre la donna telefona alle sue tre sorelle per dare la tragica notizia. Due di loro si precipitano nell’appartamento nel quartiere di San Michele mentre Imbimbo e gli agenti entrano in casa, la quarta sorella non vive a Cagliari. I medici del 118 arrivano e se ne vanno: per Ignazia Tumatis non c’è più nulla da fare. Così l’androne del palazzo popolare diventa ufficialmente scena del crimine, chiuso dal nastro bianco e rosso della polizia Scientifica che segnala le grandi tragedie. Molte famiglie che vivono nel palazzo sono scese per strada e non possono più risalire, proprio a causa di quel nastro. Nessuno va oltre un «entrambe brave persone», riferendosi a presunto uxoricida e vittima. Non una parola di più.

Le indagini

C’è poco da ricostruire, in questo delitto quasi certamente d’impeto, frutto di una lite che, in fondo, era per nulla inaspettata ad eccezione del suo esito: le coltellate sono state una decina e Luciano Hellies, ex facchino in pensione, con un passato immacolato, non fugge, non cerca di nascondersi, non nega.«Sembrava sollevato», racconta un testimone, ma forse era in realtà scioccato dal suo stesso impeto, da una furia che mai prima d’ora si era vista in lui. E che non aveva mai visto in se stesso. Quando gli agenti della Questura lo caricano sulla volante (udienza di convalida dell’arresto forse oggi) e alcuni residenti in via Podgora gli urlano «assassino», Hellies sembra imperturbabile. Chissà, invece, il turbinio di pensieri e sensazioni che gestisce dietro al volto inespressivo. Ma poi torna il silenzio e finalmente subentra il rispetto magari non personale, ma certamente per un dramma familiare pesantissimo, che nessuno potrebbe sopportare. Arrivano gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori. Le indagini, pur nella tragicità di quanto è successo, non sono certamente delle più difficili: la dinamica è chiara, le cause del fatto di sangue altrettanto. C’è poco da scoprire, e molto da soffrire per le quattro figlie della coppia.

Due vite distinte

Per quanto i rapporti tra Luciano Hellies e sua moglie Ignazia Tumatis, che era più giovane di lui di diciotto anni, fossero da tempo arrivati al capolinea tanto che erano separati in casa, Ignazia Tumatis aveva deciso, almeno per il momento, che non si vivesse ciascuno per conto proprio. La vittima aveva ufficialmente un nuovo compagno, non un amante segreto, perché ormai era la sua nuova coppia “regolare”, dunque pubblica: la sua nuova vita. Il fatto che abbia guardato la partita in tv con il suo compagno, al rientro in via Podgora le ha fatto trovare un (ex) marito furibondo, per niente arreso. «Mi ha riso in faccia», ha detto Hellies alla figlia, mentre era circondato dal sangue della madre delle sue figlie. Forse quel sorriso ironico è giunto durante il litigio. Forse è così, che la vittima ha reagito di fronte ai rimproveri di un uomo che niente più poteva pretendere, perché da tempo la coppia non c’era più ed era ben chiaro all’intera famiglia. Compreso lui, anzi: lui per primo.

Gli accertamenti tecnici

Nel pomeriggio, la perizia necroscopica del medico legale Roberto Demontis pare non aver portato novità sconvolgenti, e d’altra parte nessuno pensava che ve ne sarebbero state a partire da Diana Lecca, la sostituta procuratrice di turno che coordina le indagini. Riserbo sul numero di fendenti, che sarebbero una decina concentrati soprattutto sulla schiena: un segno, sembrano pensare negli ambienti della Questura, di un delitto che non pare premeditato, frutto di un accesso di rabbia incontrollabile probabilmente favorito anche da una serata calda e umida come poche, il che non aiuta a mantenere la lucidità.

Ma, certo, se è stato Hellies a colpire e al momento non esiste un’ipotesi diversa, è un omicidio volontario aggravato dal rapporto di familiarità tra vittima e presunto assassino: una donna che, fallito il matrimonio, esercitava il sacrosanto diritto di crearsi una nuova vita prima che giungesse una vecchiaia che una lama ora le nega. E un uomo (l’ennesimo, sono tempi bui) sulla soglia degli ottanta, non in grado di rispettare quel diritto.

RIPRODUZIONE RISERVATA