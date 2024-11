Vieira: Genoa, guardiamo avanti 

Genova. Idee tattiche chiare e tanta voglia di mettersi in gioco in Serie A. Patrick Vieira, nuovo tecnico del Genoa al posto dell'esonerato Gilardino, si presenta così dopo le avventura in Premier e Ligue 1 con Crystal Palace, Nizza e Strasburgo. «È stato tutto molto veloce ma quando ho sentito che c'era la possibilità di venire ad allenare in una grande società non potevo dire di no», ha spiegato Vieira ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione proiettata alla sfida di domani col Cagliari.

La linea

«So che è un momento difficile, ma c'è la volontà di lavorare e fare bene e ho trovato un gruppo molto orgoglioso che ha voglia di fare bene», la premessa. «So che non è facile perdere un allenatore che stava bene con i giocatori ma credo che l'affetto verso il precedente tecnico da parte di tifosi e giocatori non cambierà di certo. Adesso però bisogna guardare avanti per capire come possiamo fare per vincere le partite. Sono contento di come ho lavorato in questi due giorni con i giocatori che mi hanno mostrato voglia di lavorare e imparare». Nessuno stravolgimento tattico per ora, visto il tempo limitato, ma come dovrà essere il suo Genoa Vieira lo spiega attentamente: «Intanto vorrei che fosse già il momento della partita perché so che il punto forte di questo club sono i suoi tifosi. Dobbiamo creare più opportunità e avere maggiore possesso», ha sottolineato. «Essere più alti come squadra e più aggressivi. E vorrei avere più giocatori dentro l'area avversaria. Tutte cose che devono migliorare. Ci vuole tempo ma abbiamo iniziato a lavorare su questo».

La squadra

In attesa di scoprire su quali giocatori potrà contare, il nuovo allenatore del Genoa, campione del mondo con la Francia nel 1998, punta la sfida con il Cagliari di domani. «Una gara importantissima ma dopo ne avremo tante altre», ha puntualizzato. «Faremo di tutto per fare una bella partita, anche se so che non sarà tutto perfetto e che c'è da lavorare. Sono molto contento di quello che mi hanno fatto vedere i giocatori. Adesso è importante lavorare sulla fiducia e portare nuova energia. È un gruppo con qualità ma sarà più forte quando tutti i giocatori saranno disponibili». Balotelli? «Mario lo conosco bene, è un giocatore e una persona che mi è sempre piaciuta. Anche come giocatore è un giocatore importante, che sa fare gol. Ora deve continuare a lavorare, l'ha fatto molto bene. Ora deve essere a disposizione di squadra e società per vincere le partite. È un giocatore importante», taglia corto Vieira.

