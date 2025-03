Vieira: «Abbiamo reagito Un tempo per ciascuno» 

Patrick Vieira è nella posizione per accontentarsi. Il suo punto pesa più di quello del Cagliari: la classifica, d’altrta parte, è come il mare: più sei in fondo è più la pressione è forte. E il suo Genoa ha la testa ben fuori dall’acqua: «Nel primo tempo non siamo andati tanto bene. E questo un po' mi dá fastidio, ma nel secondo tempo siamo cresciuti e meritavamo anche qualcosa di più. Alla fine un tempo per parte: giusto risultato», dice al termine il tecnico franco-senegalese del Genoa, alla fine della sfida con il Cagliari. «Un punto che accogliamo con favore», spiega, per noi era molto importante fare un passo avanti e dare continuità».

Un punto a testa, dunque la svolta è forse arrivata nell'intervallo, quando ha inserito Zanoli per Norton-Cuffy: «Nel primo tempo non siamo stati molto aggressivi», ammette l’ex centrocampista anche di Milan, Juventus e Inter, «arrivava prima il Cagliari sulle seconde palla. Anche i difensori avversari spesso giocavano senza pressione. Nella ripresa ho chiesto più aggressività e siamo entrati molto bene. Mi è piaciuta molto la squadra dal punto di vista del carattere, abbiamo reagito molto bene».

Non tutto è andato bene. Nel finale proprio l’autore del gol è dovuto uscire: «L'infortunio di Cornet? Valuteremo, ancora non sappiamo molto», conclude Vieira, arrivato a Cagliari con diverse assenze.

