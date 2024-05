Vie ripulite dai rifiuti ma scattano le multe 

Fermo restando che le regole non cambiano, da ieri mattina, per ridare decoro alla città, la De Vizia ha iniziato il ritiro delle buste della spazzatura che erano state abbandonate nelle strade e nei marciapiedi di tutti i quartieri.

Non prima però di avere multato oltre una decina di incivili: due squadre della Polizia locale insieme agli ispettori ambientali e agli operai della De vizia, hanno rintracciato chi aveva abbandonato i sacchi non conformi, alcuni dei quali non risultano iscritti alla Tari. Per tutti scatteranno le multe.

Tolleranza zero

E i controlli saranno rafforzati nei prossimi giorni.Le buste infatti possono essere esposte fuori dalle abitazioni solo dentro i mastelli, in modo da non deturpare la città e per conferire il secco possono essere utilizzate solo buste trasparenti ma non quelle nere, bandite ormai già da tempo.

Regole che però a quanto pare molti non sembrano percepire, dal momento che nei giorni scorsi la città è stata trasformata in un letamaio con cumuli di bustoni gettati ovunque. E adesso il rischio è che dopo il ritiro la situazione possa tornare come prima. Ma Polizia locale e ispettori ambientali ai quali si aggiungeranno presto anche gli ispettori volontari, continueranno a setacciare il territorio.L’obiettivo che non può essere rimandato è far tornare la percentuale di differenziata all’81 per cento, mentre oggi è scesa al 77 per cento.

Altro problema da risolvere è quello di via Della Musica dove pochi giorni dopo le bonifiche la situazione torna identica, e di alcune zone del centro città da tempo trasformate in mini discariche. È il caso ad esempio dell’incrocio tra via Bonaria e via Rosas dove nemmeno il cartello che annuncia la presenza di una telecamera spaventa gli incivili. E di via Marconi dove l’abbandono delle buste nelle aiuole è ormai un fenomeno costante. E i problemi continuano anche nelle zone di periferia, nonostante una grossa mano la stiano dando le fototrappole. A cominciare dalla zona dei fortini del Simbirizzi, terra da sempre di discariche.

