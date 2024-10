Vie nel caos per la sosta selvaggia 

Parcheggi selvaggi a Gonnosfanadiga, da via Nazionale a viale Kennedy, da via Foscolo a via Piras, diverse le strade del centro abitato che a causa dei mezzi in sosta (vietata) a bordo della carreggiata si possono percorrere a senso unico alternato.

Il sindaco Andrea Floris fa il punto sulla questione: «Sono già intervenuto sulla questione. Ho chiesto al comandante dei vigili di fare più attenzione ai parcheggi selvaggi, non è facile perché dopo il passaggio dei vigili la situazione torna la stessa. È difficile e mi dispiace che non ci sia il rispetto delle regole base della circolazione da parte dei miei concittadini. Il problema è serio e riguarda anche la scarsa visibilità nei pressi degli incroci. Sicuramente come paese Gonnosfanadiga ha pochi parcheggi, ma la situazione potrebbe migliorare basterebbe avere un po’ di buona volontà che, però, mi sembra sia proprio ciò che manca».

