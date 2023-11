Vie e piazze, le donne dimenticate  

Il serbatoio di intitolazioni di Barracca Manna è praticamente finito, sicché oltre a qualche vicolo cieco pare siano rimaste solo un paio di traverse in via dei Valenzani. Sarà piuttosto difficile dunque assegnare una strada, una piazza o uno slargo degni ai sessantadue illustri (la metà donne) in attesa di trovare un posto nell’onomastica urbana che è poi la vera mappa della memoria collettiva. Per il momento le intitolazioni approvate dalla commissione Toponomastica del Comune (34 in questa legislatura, 28 della precedente) restano dentro le cartelline impilate sul tavolo della Giunta (che dà il via libera), e non è avventato anticipare che - a meno di cambio di denominazioni, tipo via Francesca Sanna Sulis già via del Ciclamino - le relative targhe finiranno appese su traverse fuori mano, rotatorie, piste ciclabili, parcheggi, e bene che vada scuole e giardini.

Le prossime targhe

Tra le intitolazioni in vista - che aspettano cioè solo il passaggio in Giunta - quella alla Beata Maria Cristina Efisia di Savoia, nata a Cagliari il 14 novembre 1812 quando la corte piemontese era riparata in Sardegna in fuga dall’occupazione delle truppe di Napoleone. Dopo decenni in cui la sua candidatura è sempre stata proposta in commissione e ogni volta bocciata; la reginella santa, così veniva chiamata dai sudditi napoletani (fu moglie di Ferdinando II, re delle Due Sicilie) per la sua attenzione verso i poveri e i carcerati, avrà dunque un posto nella toponomastica della città natale. Nella mappa di Cagliari ci saranno poi Anita Castaldi, crocerossina morta sotto i bombardamenti angloamericani del febbraio 1943; e anche Sergio Ramelli, lo studente diciottenne militante del Fronte della Gioventù ucciso a Milano il 29 aprile 1975 da un gruppo di giovani di Avanguardia operaia.

La memoria cancellata

Dunque una regina beatificata dalla Chiesa e una laica saranno le signore illustri prossime a essere onorate anche dalla toponomastica cittadina. Un evento visto che, a Cagliari come ovunque in Sardegna e in Italia, la mappa di vie e piazze è un atlante di misoginia che ha oscurato la storia e la memoria delle donne. Basti dire che, sul totale di 1.523 strade, quelle intitolate a un uomo sono 788, mentre solo 64 riportano un nome femminile. Insomma, escludendo targhe con nomi di fiumi, regioni, eventi e luoghi storici, appena il 7% delle vie sono dedicate a una donna, ma perlopiù – a scorrere i dati riguardanti Cagliari nel report fatto dall’associazione Toponomastica femminile – si tratta della Madonna (il nome più presente in assoluto in tutti i capoluoghi di regione), sante, martiri, suore e benefattrici (esattamente 30); e di regine, giudicesse e principesse (15).

Francesca Mulas, consigliera comunale di opposizione, con le colleghe della commissione pari opportunità ha lavorato, «a un testo con i nomi di donne da valorizzare nella nostra città, donne a cui dedicare spazi che ricordino il loro valore». Tra queste Nereide Rudas, psichiatra di fama internazionale morta nel 2017 (vero che per un’intitolazione devono passare dieci anni), ma anche figure storiche come le sigaraie che nel 1906 attizzarono i moti popolari contro il carovita. «Ci sono tanti giardini, scuole, spazi del lungomare che potrebbero essere da subito dedicati. Le pari opportunità passano anche attraverso i nomi della toponomastica e credo che l’amministrazione comunale possa fare uno sforzo in più per trovare degli spazi».

La parola ai ragazzi

È quel che dice anche Francesca Ruggiu, già presidente della commissione regionale pari opportunità. «A Cagliari e in tutti gli altri comuni sardi sarebbe bello affidare ai ragazzi delle scuole elementari la ricerca di figure femminili da ricordare: la prima sindaca, la dottoressa, l’insegnante. Un modo per studiare la storia locale e per acquisire il rispetto delle pari opportunità». Parole sante. Intanto, però, va rilevato almeno che la nuorese Grazia Deledda, Nobel per la Letteratura, è tra le donne con più vie, piazze e scuole intitolate nei comuni d’Italia e qualcuna pure all’estero. Come Emanuela Loi, la giovane poliziotta di Sestu, agente della scorta del giudice Paolo Borsellino, morta nella strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992. Ogni città e ogni paese, anche in Sardegna, hanno qualcosa dedicato a lei. Cagliari ancora niente.

RIPRODUZIONE RISERVATA