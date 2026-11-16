Rimandano a vittime del femminicidio e del nazifascismo, ai medici pionieri della sanità pubblica in città, ad amministratori. Sono i nomi dei personaggi che hanno legato il proprio nome a Carbonia e ai quali il Comune ha deciso di dedicare strade, piazze, piazzali e viali raggiungendo così due obiettivi: proseguire nel programma di riordino della toponomastica in zone in cui permangono ancora situazioni di disagio e incertezza, e associare per sempre il ricordo della città e delle sue varie epoche a chi le ha dato lustro come governante, come professionista o per essere stati vittima della violenza.

Lavoro preliminare

La Giunta guidata dal sindaco Pietro Morittu delibererà infatti la richiesta, da inoltrare alla prefettura, di intitolare una sessantina di ambiti urbani e delle frazioni anche sulla scorta di richieste pervenute in tutti questi anni. Un esempio evidente di carenze nella toponomastica si è avuto pochi giorni fa quando, affrancando dal degrado con le associazioni Legambiente e Athena una piazzola fra via Messina e via Liguria (da anni meta di sbandati) ci si è accorti che non aveva nome. Idem per altre zone periferiche e per zona in via di completamento. La delibera arriverà a dicembre quando verrà celebrato il compleanno della città. «È frutto del lavoro di verifiche e accertamenti», spiega il sindaco Pietro Morittu. «Raccogliamo le indicazioni dell’ex assessora Katia Puddu, dell’attuale Nino Spanu e dell’ex comandante dei vigili urbani Vincenzo Panio».

La memoria

«I nomi sono tantissimi e al momento possono esserne elencati alcuni a mo’ di esempio. Fra chi ha vissuto sulla propria pelle eventi tragici», sottolinea Morittu, «ecco quindi il ricordo di Stefania Crobu, vittima di femminicidio a Bacu Abis nel settembre del 2001; oppure Modesto Melis, internato nel lager nazista di Mauthausen e testimone indomito nelle scuole (sino a quando le condizioni di salute gliel’hanno permesso) degli orrori nazifascisti».

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