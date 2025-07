Vie e piazze con i nomi di grandi donne 

Gran parte delle strade e delle piazze sono dedicate a uomini, a Solarussa però si cambia. Lo ha deciso il Comune, al lavoro già da diversi mesi per dare a diverse vie il nome di una donna. A decidere quali figure femminili sono stati i cittadini. Come del resto è accaduto per la piazza intitolata da pochissimo alla dottoressa Roberta Zedda, uccisa 22 anni fa nell’ambulatorio della guardia medica di via Garibaldi. Morì a soli 33 anni per mano di un paziente in cerca di cura.

La decisione

«Immortalare figure femminili nella memoria urbana non è un fatto banale né scontato - tiene a precisare il sindaco Mario Tendas - Da uno studio che abbiamo effettuato è risultato che soltanto il 5% dei toponimi, negli oltre 8mila comuni italiani, è a loro dedicato. Un aspetto che ci deve fare riflettere affinché sia garantito un giusto riconoscimento alle donne che hanno contribuito, con il proprio lavoro, a migliorare la società, in tutti i campi. Ecco perché abbiamo deciso, nel nostro piccolo, di cambiare rotta».

I nomi

I cittadini alcuni mesi fa sono stati invitati dal Comune a segnalare le loro proposte: «Noi abbiamo dato delle indicazioni - spiega Tendas - Poi abbiamo interpretato però la volontà popolare. E ciò che alla fine è venuto fuori è stato bellissimo». Una via sarà intitolata alla dottoressa Adelasia Cocco: è stata la prima donna a esercitare le funzioni di medico condotto in Italia, nel lontano 1914. «Un periodo difficile in cui per una donna era pressoché impensabile raggiungere un traguardo professionale così importante - spiega Tendas - Un’altra via ricorderà invece la storica ostetrica del paese che ha fatto nascere tantissimi bambini: si tratta di Giustina Cavazzuti. Una via sarà intitolata alla poetessa e scrittrice Alda Merini e un’altra alla neurologa Rita Levi Montalcini, insignita nel 1986 del premio Nobel per la medicina. Non poteva mancare la via dedicata a Manuela Loi, morta nella strage di via D’Amelio, la prima agente donna della Polizia di Stato a perdere la vita in servizio. I cittadini hanno deciso di intitolare una via alla pedagogista Maria Montessori e una a Nilde Iotti.

L'iter

I nomi sono stati quindi decisi, come anche le zone. Ora una ditta specializzata è al lavoro per inserire i nuovi dati nel sistema informativo in grado di associare dei dati alla loro posizione geografica in modo che tutti possano raggiungere le vie. Poi verranno affisse le targhe. «La documentazione è stata già inviata in prefettura che poi deciderà- spiega Tendas - L'iter si sta per concludere. Un lavoro che al Comune costerà circa 50mila euro».

