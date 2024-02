«Vie e negozi off-limits per noi disabili» 

Non solo ostacoli e barriere architettoniche nelle vie e nei luoghi pubblici, ma anche accedere nei negozi per i disabili di Monserrato è un’impresa. Giorgio Cannavacciuolo, 74 anni, ne sa qualcosa.

La denuncia

Mentre prima si muoveva con un deambulatore, da poco più di una settimana è in sedia a rotelle: «Ho la fortuna di poter fare ancora qualche passo a piedi, ma poi ho necessità di sedermi nella carrozzina. Avevo difficoltà ad entrare nei negozi già quando usavo il deambulatore, ma anche con la sedia a rotelle elettronica non è cambiato nulla», racconta. «Vivo sulla mia pelle le traversie di chiunque abbia un problema motorio. A Monserrato ma anche nel resto dell’hinterland è difficile trovare un negozio che sia dotato di uno scivolo. Mi aiutano ad entrare, nessuno si tira indietro, però non è normale che debba chiedere aiuto, devo potervi accedere autonomamente. Mi è stato detto che non è obbligatorio per chi ha già un’attività commerciale, lo è solamente se viene ristrutturata. Ci sono delle spese per fare quei lavori, devono avere una certa pendenza. Le poche attività che hanno una rampa sono le grandi catene di negozi e i supermercati».

Cannavacciuolo fa un’osservazione: «Non ho niente contro chi va in bicicletta, ma oltre alle piste ciclabili devono essere abbattute le barriere architettoniche, sia quelle su strada che nei negozi. Servirebbe fare qualche sit-in davanti al Comune e alla Regione insieme ad altre persone disabili o che comunque hanno difficoltà motorie, se qualcuno volesse partecipare, potremmo organizzarla. C’è ancora poca sensibilità verso queste problematiche».

Odissea continua

Emanuele Portas si muove con il deambulatore per via di una malattia autoimmune. Ha 51 anni, e da 3 è costretto ad usare questo “mezzo di trasporto”: «Attraversare la strada è un’odissea. Sollevare il deambulatore non è facile, non è leggerissimo. Non posso andare a cercare le strisce pedonali dove c’è lo scivolo perché non posso camminare tanto. Le istituzioni devono venirci incontro, la vita si è già accanita contro di noi».

L’eliminazione delle barriere architettoniche fa parte del piano di rifacimento di strade e marciapiedi, ha più volte ribadito l’assessore dei lavori pubblici Raffaele Nonnoi. E anche il sindaco Tomaso Locci lo ha ripetuto pochi giorni fa in un post su Facebook: «Per il rifacimento delle strade, marciapiedi ed eliminazione delle barriere architettoniche in questi anni sono stati investiti più di 5 milioni di euro». Ancora però c’è tanto da fare.

