Vie del mare, rischio sicurezza 

Prima i crolli dal viadotto Rimedio all’ingresso di Oristano, poi l’ennesimo incidente sulla Provinciale per Torregrande che si conferma una delle più a rischio dell’Isola, secondo i dati Istat. Un record quasi condiviso con quelle che portano sulla costa, da Putzu Idu a Santa Caterina passando per il Sinis. Tutte le strade dell’Oristanese non se la passano affatto bene fra buche, erbacce e segnaletica carente. E con l’estate alle porte e un maggior traffico di turisti, l’allarme è rosso. Lo sa bene anche la Provincia pronta a intervenire nei tratti più critici.

Le trappole

Il crollo di calcinacci dal cavalcavia all’ingresso di Oristano ha riproposto con decisione la necessità di un intervento urgente non solo sui viadotti ma in entrambi i ponti sul Tirso dove non mancano le buche. Stesso discorso per la Provinciale 1 che porta a Torregrande: in alcuni tratti manca il guard rail su entrambi lati, in altri il manto stradale è completamente dissestato, con grosse buche che rappresentano un’insidia per automobilisti e soprattutto per i motociclisti. Inoltre è priva di illuminazione e di segnaletica orizzontale, nessuna linea bianca a delimitare la carreggiata. Una serie di carenze che valgono alla strada il triste primato: è una delle carreggiate in cui si registra il maggior numero di incidenti nell’Isola. Molto pericolose anche la Statale 292, le Provinciali per Putzu Idu e il Sinis dove un’altra insidia sono le erbacce ai lati delle strade e nelle cunette, un rischio altissimo per gli incendi.

Gli interventi

La Provincia conosce bene la situazione, l’amministratore straordinario Battista Ghisu ha già approvato un “piano strade” e i lavori sono imminenti. «Il viadotto Rimedio è già stato messo in sicurezza- ricorda – ma abbiamo già appaltato anche un milione e mezzo di interventi per il ponte sul Tirso e la Provinciale 1. Partiremo subito». L’obiettivo è non farsi trovare impreparati all’assalto dei turisti: «Sono in programma anche interventi nel tratto finale del ponte di Brabau e nella strada che porta a Cabras». E ancora manutenzioni nella strada per il Pontile, mentre devono essere programmate le risorse per la strada verso Putzu Idu e la Provinciale 6. «Lo sfalcio dell’erba è già iniziato» assicura Ghisu.

