Vie del centro e delle periferie assediate dai rifiuti 

Nuoro è una discarica a cielo aperto, dal centro alla periferia. Con l’arrivo della stagione estiva il problema dei rifiuti abbandonati si intensifica. Emergono tra la vegetazione e le strade. Tra le più critiche viale della Solitudine e limitrofe, via Brigata Sassari, via Trieste, via don Bosco, Biscollai, ex deposito Arst, Città Giardino, Città Nuova, Mughina, Pratosardo, le piazzole di sosta. Nonostante l’alta attenzione da parte dei nuoresi per il riciclo dei rifiuti, il lavoro da fare è ancora tanto. A impegnarsi in questa missione sono in particolare i volontari di Plastic free che, però, possono intervenire solo sui terreni pubblici. La sensibilizzazione è il primo passo e gli ecologisti si impegneranno il 15 giugno per una raccolta a Biscollai. «Principalmente i cumuli di rifiuti si trovano al monte Ortobene e Pratosardo, anche a Città Giardino e Città Nuova e varie aree sparse - dicono i volontari -. Si tratta per lo più di sigarette, plastiche e rifiuti ingombranti. Quando organizziamo le raccolte scegliamo dove intervenire, lo comunichiamo al Comune che opera con noi attraverso ÈComune. Purtroppo non è possibile ovunque, alcuni terreni sono privati, altri di competenza dell’Anas. L’educazione a non sporcare è comunque sempre necessaria». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA