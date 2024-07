Vie al buio, appello dei residenti: «L’illuminazione sia una priorità» 

Rifare al più presto l'impianto di illuminazione pubblica per porre fine ai frequenti blackout che si verificano in alcune strade zone della città, in particolare via Decio Mure, via San Fulgenzio, via Porto Botte, via Capo D'orso e via Caracalla.

Gli abitanti chiedono che la nuova Giunta che si insedierà a breve metta al centro dell'agenda dei primi cento giorni il rifacimento dell'impianto, ormai datato. Una parte viene gestita dall'Enel, un'altra dal Comune tramite contratto Consip. «Poco importa a chi spetta. Anche se nell'ultimo mese non ce ne sono stati, i blackout potrebbero verificarsi nel giro di poco, visto anche il caldo», dice Desiree Piga, abitante di via Porto Botte, «il Comune può sollecitare l'Enel perché faccia i lavori nella parte di sua competenza. Spero che venga messo tra le priorità dei primi mesi della consiliatura». All'appello si accoda anche Gioia Utzeri, residente di via San Fulgenzio: «Sono sicura che nel giro di qualche settimana o addirittura di qualche giorno ci sarà un nuovo blackout perché ormai ci siamo abituati, accade con sempre più frequenza. Il Comune si dia una mossa e consideri tra le principali urgenze quella di risolvere questa criticità».

