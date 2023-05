Vie a pezzi dopo i lavori per la fibra 

Lavori che però hanno sollevato una scia di lamentele in città. «Niente da dire sulla fibra ottica che sicuramente mancava e sarà utile per i giovani e le aziende selargine», commenta Agostino Mereu, 60 anni, mentre percorre via Tazzoli, strada dove da giorni si accavalla anche il cantiere per il completamento del parcheggio pubblico sino a piazza don Piras. «Il problema è che si è creato troppo disordine: dopo aver tagliato la strada hanno messo sopra un po’ di cemento, poi non si è visto più nessuno. Assistiamo a questi rattoppi colorati e dell’asfalto manco l’ombra». Stesso scenario in via Grandi, in via San Nicolò, così come in via Gallus. «C’è chi ha rischiato di cadere mentre attraversava o passava in bici a causa dei dislivelli», racconta Giulia Ortu, «se non si presta particolare attenzione si inciampa e si finisce a terra. Oltretutto alcune strade sono state asfaltate di recente, e ora ci ritroviamo dei percorsi gruviera peggio di prima».

Strade a pezzi, mini trincee e rischi di cadute e incidenti dietro l’angolo. Sono la conseguenza dei tagli per la fibra ottica nelle principali vie di Selargius, con tratti di strade rattoppati in attesa del nuovo asfalto che però ancora non si è visto: uno scenario che da settimane viene lamentato dai cittadini - pedoni e automobilisti - mentre gli interventi per sistemare la rete super veloce continuano in diverse zone del territorio.

I lavori

Il piano digitale da tre milioni circa, portato avanti da Tim attraverso FiberCop, era stato annunciato lo scorso anno dal Comune con l’obiettivo finale di collegare circa 6.700 unità immobiliari. Una rete - avevano assicurato dalla società di telecomunicazioni e dal Municipio - in grado di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare le esigenze professionali legate allo smart working.

Le proteste

Lavori che però hanno sollevato una scia di lamentele in città. «Niente da dire sulla fibra ottica che sicuramente mancava e sarà utile per i giovani e le aziende selargine», commenta Agostino Mereu, 60 anni, mentre percorre via Tazzoli, strada dove da giorni si accavalla anche il cantiere per il completamento del parcheggio pubblico sino a piazza don Piras. «Il problema è che si è creato troppo disordine: dopo aver tagliato la strada hanno messo sopra un po’ di cemento, poi non si è visto più nessuno. Assistiamo a questi rattoppi colorati e dell’asfalto manco l’ombra». Stesso scenario in via Grandi, in via San Nicolò, così come in via Gallus. «C’è chi ha rischiato di cadere mentre attraversava o passava in bici a causa dei dislivelli», racconta Giulia Ortu, «se non si presta particolare attenzione si inciampa e si finisce a terra. Oltretutto alcune strade sono state asfaltate di recente, e ora ci ritroviamo dei percorsi gruviera peggio di prima».

I ripristini

La società FiberCop assicura a breve il nuovo asfalto nelle strade interessate dai lavori. Si partirà dalle vie dove sono iniziati - e già conclusi da tempo - gli interventi di cablaggio: via San Martino, via Bellini, via Verdi, via Romagnino, per poi proseguire nella zona di via Sant’Antonio e via San Nicolò. Rassicurazioni anche per chi vive nella zona di Paluna, al confine con Monserrato, compresa nell’appalto della fibra ottica mentre i residenti di recente ipotizzavano un’esclusione dalla rete.

Il Comune chiede pazienza. «Comprendiamo la preoccupazione e le proteste dei nostri concittadini», le parole dell’assessore alla Viabilità Gigi Gessa, «ma li invitiamo ad avere un po’ di pazienza in vista dei benefici futuri che grazie alla fibra tutti noi avremo. Si tratta di interventi importanti che hanno richiesto tagli in alcune strade precedentemente riqualificate ma che verranno ripristinate e riportate allo stato originario dagli operai dell’azienda che sta eseguendo i lavori».

