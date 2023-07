Vidi mio padre in manette sui tg Oggi vi racconto che effetto fa 

Il 17 giugno 1983 Enzo Tortora, tra i conduttori televisivi più amati in Italia, fu arrestato ed esposto in manette agli obiettivi in base ad accuse rivelatesi poi del tutto infondate. Sua figlia Gaia Tortora, vicedirettrice del TG di LA7, che aveva 14 anni, ha scelto di raccontare quella storia in un libro, “Testa alta, e avanti. In cerca di giustizia, storia della mia famiglia”. Ne parlerà con Roberta Balestrucci stasera alle 22 sotto la Basilica di Saccargia a Codrongianos per la quinta edizione di Liquida (fino a domenica 24), il festival di Letteratura giornalistica organizzato dal Comune e da Lìberos che si apre alle 19 con la tavola rotonda “Tutta la verità, vi prego, sull’Intelligenza Artificiale”, per proseguire alle 20 e alle 21 con le presentazioni dei romanzi di Agnese Pini (“Un autunno d’agosto”) e Davide Sisto (“Porcospini digitali”).

Gaia Tortora, perché scrivere questo libro adesso?

«Di certo non potevo a 14 anni, dopo tanto tempo una cresce ed elabora il passato. Ed è stato determinante che da Mondadori mi abbiano chiesto non di raccontare la “storia”, ormai risaputa, ma gli effetti a cascata che colpiscono le altre persone coinvolte».

Tornata a casa dall’esame di terza media vide sul tg l'arresto di suo padre.

«Quell’esperienza ha inciso in maniera totalizzante sulla mia vita, sul mio processo di crescita, sulle relazioni che instauravo, sulla perdita di una certa leggerezza che caratterizza l’adolescenza».

Si può superare un’esperienza del genere?

«Non ci si libera mai, si impara a convivere con il dolore».

Come sta agendo il Governo in tema di giustizia?

«Non vedo ancora una riforma vera e propria, solo piccoli segnali culturali importanti».

I provvedimenti più necessari?

«Separazione delle carriere dei magistrati e velocizzazione dei processi».

Perché ha deciso di fare la giornalista?

«Ho scelto dopo che tanta informazione indegna si era schierata contro mio padre senza che sussistesse alcuna prova».

Ci furono poche eccezioni.

«Enzo Biagi, Indro Montanelli, Giorgio Bocca, Leonardo Sciascia, Massimo Fini».

Chi è, oggi, Gaia Tortora?

«Mi definisco una persona normale, ma impegnativa ed esigente, con me stessa e con gli altri - che a volte non capiscono, e si tirano indietro».

Ha sofferto di attacchi di panico.

«Ho provato diverse terapie prima di trovare quella giusta per me e per superare (o almeno gestire) alcuni traumi. Ho usato anche dei farmaci, nel periodo più difficile, per abbassare il livello di ansia».

Lei visita le prigioni e ne denuncia le inadeguatezze.

«L’altro giorno sono stata a Sollicciano, a Firenze: da anni è un’emergenza assoluta, indegna di un paese civile. Ci lamentiamo giustamente per le condizioni in cui era detenuto Patrick Zaki in Egitto, ma dovremmo guardare anche alle storture di casa nostra».

È stata anche al carcere minorile di Quartucciu.

«Non avevo idea che avrei trovato strutture cosi fatiscenti e improponibili. Gli esseri umani non si trattano così, viene meno perfino il principio di rieducazione della pena sancito dalla Costituzione».

Che reazioni scatenerebbe oggi l’arresto di suo padre?

«Non oso pensare a quanto sarebbe stata amplificata la gogna mediatica sui social, a quale livello di accanimento e odio saremmo giunti».

