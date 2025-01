Vides Auxilium, un anno d’oro per l’associazione 

Si è chiuso con numeri a più zeri il 2024 dell’associazione Vides Auxilium di Guspini, che da oltre 10 anni è attiva nell’educazione e nell’inclusione. Un anno, quello appena concluso, che ha visto il Cev (Centro educativo Vides) coinvolgere 180 bambini fino ai sei anni di età, oltre ad aver raggiunto un totale di 1.200 minori e incontrato 300 famiglie. I progetti di collaborazione hanno visto la partecipazione di otto istituti scolastici. Sono state erogate 1.400 ore di doposcuola e laboratori. Inoltre, 140 adulti sono stati inseriti in progetti di formazione e sono state organizzate 80 feste. L’associazione ha promosso 80 serate inclusive e 22 laboratori, a cui si sommano 38 proiezioni cinematografiche. Le attività sono state svolte sia a Guspini, ma anche in altri sei comuni in cui l’associazione è attiva.

«Tutte le nostre attività rivolte al pubblico sono state completamente gratuite – ricorda Luigi Serra, presidente dell’associazione –. Queste attività vogliono essere un dono a tutte le comunità che ci permettono di operare da quando l’associazione, nata nel 2013, ha voluto e vuole basare la sua azione sulla costruzione di una comunità solidale, inclusiva e sinergica».

RIPRODUZIONE RISERVATA