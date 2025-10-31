Videosorveglianza, patto con i cittadini 

Occhi elettronici di proprietà comunale dalle case dei sassaresi. Prende corpo il progetto di videosorveglianza partecipata, presentato ieri a Palazzo Ducale, che vedrà installare circa 70 telecamere con il coinvolgimento dei cittadini. «Abbiamo ereditato l’idea dalla precedente giunta- spiega il sindaco Giuseppe Mascia- Ma i costi venivano scaricati tutti sui residenti e abbiamo cambiato paradigma». Si parte da un investimento di 100mila euro e dal lancio di una manifestazione di interesse, disponibile online sul sito comunale per i prossimi due mesi, con cui ci si rivolge a enti pubblici, associazioni private, attività commerciali e cittadini perché offrano un punto fisico della facciata su cui inserire le videocamere, aiutando così la città a essere più sicura.

«Chi aderirà - dichiara Giuseppe Masala, assessore all’Innovazione Tecnologica - installerà l’apparecchio con una ditta fornendo l’energia elettrica, il cui costo annuo è di circa 30 euro». In cambio il Comune doterà i beneficiari dei mezzi tecnologici, delle licenze software e del collegamento dati. «Faremo delle valutazioni qualitative- aggiunge Alberto Mura, dirigente del settore- nel scegliere i punti della videosorveglianza, prima quelli critici e dove non esiste già una copertura». «Privacy assicurata perché le immagini- sottolinea Gianni Serra, comandante della polizia locale- saranno gestite da noi». Le future 70 telecamere si aggiungeranno alle 150 già attive sul territorio e, auspica l’esecutivo Mascia, dovrebbero arrivarne ulteriori 70 una volta atterrato il progetto regionale finanziato con 250mila euro.

