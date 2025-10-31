VaiOnline
Sassari.
01 novembre 2025 alle 00:25

Videosorveglianza, patto con i cittadini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Occhi elettronici di proprietà comunale dalle case dei sassaresi. Prende corpo il progetto di videosorveglianza partecipata, presentato ieri a Palazzo Ducale, che vedrà installare circa 70 telecamere con il coinvolgimento dei cittadini. «Abbiamo ereditato l’idea dalla precedente giunta- spiega il sindaco Giuseppe Mascia- Ma i costi venivano scaricati tutti sui residenti e abbiamo cambiato paradigma». Si parte da un investimento di 100mila euro e dal lancio di una manifestazione di interesse, disponibile online sul sito comunale per i prossimi due mesi, con cui ci si rivolge a enti pubblici, associazioni private, attività commerciali e cittadini perché offrano un punto fisico della facciata su cui inserire le videocamere, aiutando così la città a essere più sicura.

«Chi aderirà - dichiara Giuseppe Masala, assessore all’Innovazione Tecnologica - installerà l’apparecchio con una ditta fornendo l’energia elettrica, il cui costo annuo è di circa 30 euro». In cambio il Comune doterà i beneficiari dei mezzi tecnologici, delle licenze software e del collegamento dati. «Faremo delle valutazioni qualitative- aggiunge Alberto Mura, dirigente del settore- nel scegliere i punti della videosorveglianza, prima quelli critici e dove non esiste già una copertura». «Privacy assicurata perché le immagini- sottolinea Gianni Serra, comandante della polizia locale- saranno gestite da noi». Le future 70 telecamere si aggiungeranno alle 150 già attive sul territorio e, auspica l’esecutivo Mascia, dovrebbero arrivarne ulteriori 70 una volta atterrato il progetto regionale finanziato con 250mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Acqua, il grande spreco L’Isola disperde scorte grandi come l’Omodeo

Reti colabrodo, le più vecchie nei campi  In un anno via 340 milioni di metri cubi 
Piera Serusi
Regione

«La famiglia? Un’opportunità di sviluppo»

Cocco: sistema organico per rispondere a spopolamento e denatalità 
Giovanna Pittalis
Regione

Asl, direttori generali entro novembre: cinque in quota Pd

Presentate cinquantasei domande, a Cagliari favorito il toscano Polimeni  
(ro. mu)
La protesta

La rabbia dei pescatori: «Fermo biologico prorogato, è un abuso»

«Come faremo a pagare stipendi e tasse?» E rispuntano 65 pale eoliche in mare 
Gianfranco Locci
tensione

Destra e antifascisti, cortei vicinissimi

Grande spiegamento di forze di polizia a Cagliari per due manifestazioni contemporanee 
Luigi Almiento
Riforma della giustizia

Referendum, il No e il Sì già in campo

Il costituzionalista Grosso guida i contrari. Gasparri: avanti con le firme 