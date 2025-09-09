VaiOnline
Macomer.
10 settembre 2025 alle 00:22

Videosorveglianza contro vandali e discariche abusive 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Basta con le discariche abusive a cielo aperto e all’interno di strutture comunali. Il Comune di Macomer sfida vandali e incivili, attraverso la videosorveglianza. In pieno centro, sotto la piazza Caduti sul Lavoro, il parcheggio pubblico versa in condizioni di degrado assoluto, invaso dalla sporcizia. Cumuli di rifiuti vengono abbandonati soprattutto nelle scale che collegano la piazza antistante con i parcheggi, anche quelli che si stanno realizzando nello spiazzo verso via dell’Uguaglianza. Sono presi di mira dai vandali, che spesso danneggiano la struttura e i suoi impianti. La situazione è stata denunciata più volte, ma nulla è stato fatto per porvi rimedio. I cittadini evitano di passare soprattutto nelle scale di accesso al parcheggio e in altre aree, in particolare i vicoli paralleli al corso Umberto. «La situazione è indecorosa - dice l’assessore all’Ambiente, Toto Listo - cerchiamo di ripulire quelle aree ogni 10 o 15 giorni, ma subito dopo tutto torna come prima. A fine settembre intendiamo risolvere il problema attraverso la videosorveglianza, per tenere custoditi i parcheggi, evitare gli atti vandalici e avere pulita la cittadina». I controlli, assieme alle operazioni di pulizia e ripristino, saranno effettuati anche in altre zone della cittadina. Una grave situazione di degrado c’è anche nelle località turistiche del monte Sant’Antonio, in particolare a Su Cantareddu, dove vengono abbandonati rifiuti di ogni genere, in sacchetti di plastica o in contenitori metallici. Il Comune ha provveduto più volte a ripulire l’area. «Sono spese a carico di tutti i cittadini - dice Listo - come per il parcheggio interrato del centro, non possiamo andare oltre gli interventi programmati. Cerchiamo una soluzione, quella della videosorveglianza, che riguarda anche vicoli poco frequentati, diventati autentiche discariche». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Io ballo tutti i giorni Sanità? Accetterei se me lo chiedessero»

Desirè Manca: è un settore fragile e importante ma sto bene anche all’assessorato al Lavoro 
Roberto Murgia
Energia

La rivolta dei sindaci contro le speculazioni: «Dobbiamo crescere»

Radica: «Nell’Isola hanno aderito 14 Comuni Un aiuto in Parlamento? Per ora solo silenzio» 
Lorenzo Piras
Aerei

Continuità territoriale, Salvini firma il decreto Il bando è più vicino

Il Governo dà il via libera al nuovo schema Attesa la pubblicazione sulla Gazzetta europea 
Migranti

Ondata di sbarchi nel Sulcis

Un centinaio di arrivi nelle coste di Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada 