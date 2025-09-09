Videosorveglianza contro vandali e discariche abusive 

Basta con le discariche abusive a cielo aperto e all’interno di strutture comunali. Il Comune di Macomer sfida vandali e incivili, attraverso la videosorveglianza. In pieno centro, sotto la piazza Caduti sul Lavoro, il parcheggio pubblico versa in condizioni di degrado assoluto, invaso dalla sporcizia. Cumuli di rifiuti vengono abbandonati soprattutto nelle scale che collegano la piazza antistante con i parcheggi, anche quelli che si stanno realizzando nello spiazzo verso via dell’Uguaglianza. Sono presi di mira dai vandali, che spesso danneggiano la struttura e i suoi impianti. La situazione è stata denunciata più volte, ma nulla è stato fatto per porvi rimedio. I cittadini evitano di passare soprattutto nelle scale di accesso al parcheggio e in altre aree, in particolare i vicoli paralleli al corso Umberto. «La situazione è indecorosa - dice l’assessore all’Ambiente, Toto Listo - cerchiamo di ripulire quelle aree ogni 10 o 15 giorni, ma subito dopo tutto torna come prima. A fine settembre intendiamo risolvere il problema attraverso la videosorveglianza, per tenere custoditi i parcheggi, evitare gli atti vandalici e avere pulita la cittadina». I controlli, assieme alle operazioni di pulizia e ripristino, saranno effettuati anche in altre zone della cittadina. Una grave situazione di degrado c’è anche nelle località turistiche del monte Sant’Antonio, in particolare a Su Cantareddu, dove vengono abbandonati rifiuti di ogni genere, in sacchetti di plastica o in contenitori metallici. Il Comune ha provveduto più volte a ripulire l’area. «Sono spese a carico di tutti i cittadini - dice Listo - come per il parcheggio interrato del centro, non possiamo andare oltre gli interventi programmati. Cerchiamo una soluzione, quella della videosorveglianza, che riguarda anche vicoli poco frequentati, diventati autentiche discariche». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA