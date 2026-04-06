Videosorveglianza col bollino blu 

Quarantadue sentinelle di alta tecnologia sorvegliano ogni angolo di Tortolì. C’è una videocamera ogni chilometro quadrato del territorio. Ora c’è pure la certificazione sulla privacy, un atto che la Giunta ha dovuto approvare applicando un bollino di carattere amministrativo che certifica l’indicazione delle aree videosorvegliate. Alle immagini hanno accesso le forze dell’ordine e le autorità competenti, con la central room allestita al comando della polizia locale. La stanza è un concentrato di monitor che inquadrano i punti nevralgici del centro storico, delle strade a più alta intensità di traffico e gli ingressi, ci sono tabelle, grafici e, a studiare le immagini che scorrono ininterrottamente, gli agenti diretti dalla comandante Marta Meloni. Per anni, in un passato neanche tanto lontano, una videocamera pubblica funzionante a Tortolì sembrava un’eresia. Fra contratti scaduti e mai rinnovati, l’impianto di videosorveglianza ha avuto una gestazione lunga e critica.

Nella central room di via Monsignor Carchero basta qualche clic e la radiografia del popolo che transita tra corso Umberto e via Monsignor Virgilio, giusto per identificare il cuore urbano della cittadina, è cosa fatta. La stanza del controllo è una sorta di grande sentinella che sorveglia Tortolì attraverso i monitor capaci di restituire le immagini delle 42 videocamere, in funzione per osservare i movimenti di persone e auto ed eventualmente, come accaduto di recente, ricostruire la dinamica di un incidente in pieno centro, un pedone investito sulle strisce, con l’auto coinvolta sparita nei minuti successivi all’evento. (ro. se.)

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