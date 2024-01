Videosorveglianza, arrivano le telecamere per leggere le targhe 

Grazie al finanziamento regionale del bando “Reti per sicurezza del cittadino e del territorio” - che ha visto l’installazione 255 telecamere in vari centri della Città Metropolitana - il Comune di Quartucciu ha progettato e realizzato un sistema di videosorveglianza con 46 telecamere fisse e 6 telecamere per la lettura delle targhe, installate nelle zone più importanti della città e capaci di consentire un notevole incremento nell’efficacia del controllo del territorio.

Inoltre da quando ha aderito a Its Città Metropolitana - società consortile specializzata nei sistemi di alta tecnologia per mobilità, info mobilità, videosorveglianza e comunicazione – il Comune parteciperà a un progetto da quasi 10 milioni di euro per la realizzazione di una serie di sistemi tecnologici come il “Sistema di radio comunicazione Tetra”, una rete di comunicazione digitale dotata di elevati standard di sicurezza, che verrà messa a disposizione della polizia locale tramite terminali radio portatili e veicolari.

Infine il potenziamento della fibra ottica consentirà il collegamento telematico delle periferiche di controllo del traffico e allerta meteo verso il centro di controllo principale.

