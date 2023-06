Videoproiettore in dono alla comunità Mariposa 

Un gesto di solidarietà per il pensionamento della maestra Patrizia Congia, che dopo quarant’anni alla scuola primaria ha salutato studenti e colleghi dell’istituto comprensivo di Sanluri. Grazie a una raccolta fondi portata avanti da tutto il personale scolastico dell’istituto, il regalo si è trasformato in un dono per la comunità Mariposa, che accoglie donne e bambini in difficoltà. «Sono grata di tutto. Non volevo un regalo materiale, è stato naturale devolverlo in beneficenza e avendo saputo che alla comunità Mariposa serviva un videoproiettore, abbiamo potuto donarne uno», dice Congia. «In comunità, un’accoglienza calorosa, maestra Patrizia si è detta fortunata. È stato emozionante», così la dirigente Cinzia Fenu. ( f. c. )

