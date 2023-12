Videomapping sulla facciata della chiesa 

Dopo un mese trascorso fra musica, teatro, trenino turistico, villaggio di Babbo Natale, il programma per le festività di fine anno a Quartu prosegue con il circo MagdaClan sino al 7 gennaio. «Il consueto successo del trenino turistico, un Teatro Tenda quasi sempre gremito, due apprezzatissime iniziative nelle chiese della città, tra gospel e canti natalizi, alla presenza di Fausta Vetere: un primo bilancio della rassegna non può che essere positivo, in attesa di conoscere le date in cui verranno recuperati i due spettacoli rinviati», si legge in una nota diffusa dal Comune.

Un Natale di gioia, nel segno della rinascita, ma senza dimenticare i tanti che nel mondo soffrono a causa della guerra e dell’odio. Un pensiero richiamato a caratteri cubitali. Continua infatti il videomapping sulla chiesa di Sant’Agata, che sino all’Epifania - al termine di ogni rotazione - proietterà sulla facciata della piccola parrocchia nel centro città la scritta “Cessate il fuoco ora”.

Un messaggio universale, per i conflitti in corso nella striscia di Gaza, in Ucraina, ma non solo: un pensiero per dire no alla guerra e promuovere con convinzione la pace nel mondo. ( f.l.)

