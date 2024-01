Videolina Tg Salute 

Alle 15 oggi su Videolina va in onda la rubrica Tg Salute. Nel servizio di oggi, a cura di Teresa Piredda (foto) , si parla di osteoporosi, una malattia dello scheletro caratterizzata da una riduzione della massa minerale ossea e da un deterioramento microstrutturale del tessuto osseo, con aumento del rischio di fratture. Dopo i 50 anni più del 30% delle donne e del 20% degli uomini ha subito una frattura legata alla fragilità ossea. In Italia ci sarebbero 2 milioni e 900 mila donne da trattare per l’osteoporosi, ma il 71% di loro non riceve cure farmacologiche. Si parlerà di prevenzione e cura dell'osteoporosi, con il professor Alberto Cauli, direttore del reparto di Reumatologia del Policlinico di Monserrato.

