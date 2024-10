Videolina Sport, ogni domenica con Mariangela Lampis 

Nonostante il Cagliari giochi in qualsiasi giorno della settimana e a qualsiasi ora, quello della domenica sera alle 21 su Videolina resta un appuntamento immancabile. Da questa stagione si chiama “Tg Videolina Sport” e da quattro al timone della trasmissione c’è Mariangela Lampis, con la formula che è cambiata, come conferma la stessa giornalista e volto del Tg: «Più agile, come fosse una prosecuzione della pagina sportiva del telegiornale, con la possibilità di soffermarsi sulle partite dei vari campionati di calcio e sugli altri eventi sportivi della settimana».

Con novità importanti: «Sono tornate le immagini della serie A, da esaminare insieme agli ospiti: allenatori, giocatori, sportivi, commentatori, valore aggiunto per il loro profilo tecnico. Preziosa la collaborazione del collega Alberto Masu, in studio e nella preparazione della trasmissione nel corso della settimana».

Oltre il lavoro di preparazione, quello dietro le quinte: «Alle spalle delle telecamere e in regia c'è un mondo in movimento composto da professionisti appassionati e preparati. Parte di una famiglia. Non è retorica. Figure imprescindibili, da quello dei registi di queste nuove puntate Massimo Piras e Beppe Passavanti, passando per il supporto di Francesco Lattuca, sono i volti che non vedete ma che faticano all’ombra». E poi la sinergia con tutto il Gruppo Unione Sarda: «Fondamentale il sostegno e l'aiuto costante dei giornalisti del Tg di Videolina e la collaborazione con i colleghi de L'Unione Sarda e Radiolina, sempre presenti».

