L’ultima puntata si era chiusa con lo studio in delirio per la serie A conquistata sul filo dal Cagliari, emozioni indelebili tra '”tuffi'” in diretta ed esultanza scomposta. Sta per ripartire, con lo stesso entusiasmo, “Videolina Sport”, stasera alle 21 su Videolina. Gli spalti saranno animati dagli ospiti che hanno contribuito a rendere indimenticabile quell’11 giugno della scorsa stagione: sportivi, commentatori, tifosi. Al centro della trasmissione Cagliari-Udinese, con le interviste ai protagonisti e le analisi del dopo gara in studio, e la serie C con lo storico e atteso derby Olbia-Torres. Come sempre, spazio agli altri eventi sportivi del fine settimana. Conducono Mariangela Lampis e Valentina Caruso.