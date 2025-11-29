“Videolina Sport” insieme a Luca Neri 

Stasera dodicesima puntata del Tg “Videolina Sport”. Con Luca Neri (foto) e i suoi ospiti, dalle 21, un'ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna: l'analisi della sfida tra Juventus e Cagliari e quella tra Rimini e Torres. Il campionato di basket, con la Dinamo, si ferma per dare spazio alla Nazionale. Dopo aver completato la formazione del miglior Cagliari di sempre, sarà la volta dell'allenatore. Ospiti della puntata l'ex rossoblù Gigi Piras e il giornalista Claudio Cugusi.