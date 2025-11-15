“Videolina Sport” insieme a Luca Neri 

Oggi alle 21 la nuova puntata del Tg “Videolina Sport” sarà il momento dei numeri 10: nel consueto appuntamento col miglior Cagliari di sempre, sarà “eletto” il giocatore di fantasia, il trequartista. Con Luca Neri e i suoi ospiti, un’ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna: come arrivano i rossoblù di Pisacane alla terza sosta per le nazionali e la sfida della nuova Dinamo di Mrsic contro Trento. Poi la Torres, la Serie B di basket, il calcio regionale e le altre curiosità sul weekend sportivo dell'Isola.