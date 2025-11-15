VaiOnline
Tg.
16 novembre 2025 alle 00:17

“Videolina Sport” insieme a Luca Neri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi alle 21 la nuova puntata del Tg “Videolina Sport” sarà il momento dei numeri 10: nel consueto appuntamento col miglior Cagliari di sempre, sarà “eletto” il giocatore di fantasia, il trequartista. Con Luca Neri e i suoi ospiti, un’ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna: come arrivano i rossoblù di Pisacane alla terza sosta per le nazionali e la sfida della nuova Dinamo di Mrsic contro Trento. Poi la Torres, la Serie B di basket, il calcio regionale e le altre curiosità sul weekend sportivo dell'Isola.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Cani: «Potevo morire, l’odio social su di me non è giustificabile»

L’assessore domani non sarà a Roma: «Mi è stato consigliato un po’ di riposo» 
Lorenzo Piras
La protesta

Pescatori contro le pale eoliche

«L’offshore bloccherà le nostre barche e il nostro lavoro già in crisi» 
Stefano Garau
L’inchiesta

Conservatoria delle Coste: «I soldi ad associazioni con sedi senza elettricità»

Anche una giovane disabile e una 89enne tra gli ignari nominati rappresentanti legali 
Matteo Vercelli
Cronaca

Due persone indagate per l’omicidio di Marco Pusceddu

Nuovi interrogatori nelle caserme dei carabinieri di Iglesias e Ozieri 
Francesco Pintore
arte e salute

«Non siamo solo la nostra malattia»

Cagliari, al San Giovanni di Dio il ballo delle pazienti oncologiche 
Sara Marci
L’emergenza

«Cervi e daini hanno invaso le nostre aziende»

Allevatori e agricoltori disperati:  c’è chi vuole imbracciare il fucile 
Santina Ravì
Cronaca

I cinghiali invadono la Statale 131, ormai è emergenza

Fauna selvatica sulla strada: due incidenti nell’Oristanese 
Valeria Pinna
la giornata

Cento tonnellate di solidarietà

Successo della Colletta alimentare: duemila volontari sardi ieri nei market 
Umberto Zedda