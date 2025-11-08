“Videolina Sport” insieme a Luca Neri 

Stasera va in onda, alle 21, “Tg Videolina Sport” con Luca Neri e i suoi ospiti unora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna. Prosegue la composizione della formazione del miglior Cagliari di sempre: dopo Matteoli e Nenè, sarà la volta del terzo centrocampista. Poi spazio all'attualità, col cambio in panchina per Dinamo e Torres e l'ultima sfida degli uomini di Pisacane prima della sosta per le nazionali. Ospiti della puntata Renato Copparoni e Valentina Caruso.