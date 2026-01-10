Stasera alle 21 va in onda la diciottesima puntata del Tg “Videolina Sport”. Con Luca Neri (foto) e i suoi ospiti, dalle 21, un'ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna. Spazio al Cagliari e al prepartita della sfida del lunedì contro il Genoa, con un occhio al calciomercato e alle novità sul fronte delle entrate e delle uscite. Nel basket, invece, l’analisi del match della Dinamo contro la Reggiana. Ospiti in studio Alberto Masu e Andrea Matacena.