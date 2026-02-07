Stasera nuovo appuntamento con “Videolina Sport”. Con Luca Neri (foto) e i suoi ospiti, dalle 21, un'ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna. Vigilia di campionato per il Cagliari, impegnato con la Roma nella prima delle due partite consecutive che si svolgeranno di lunedì. Poi il focus sulla Dinamo e la Torres, oltre a tutti i risultati dei campionati dilettantistici, i quiz, i giochi e gli approfondimenti. Ospiti in studio Paolo Mastino e Matteo Vercelli.